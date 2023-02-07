Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских войск в направлении Северска

Российские войска добились успехов на стратегически важном для освобождения Красного Лимана северском направлении, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск и все, что с этим связано. И есть определенные успехи», — сказал Пушилин.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на российско-украинский фронт прибыла киевская военная прокуратура. По его словам, это произошло после жалоб рядового состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых оказалось заверение завещаний украинских солдат не в пользу их семей.