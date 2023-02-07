В ЛНР сообщили о прибытии на фронт украинской военной прокуратуры

Офицер ЛНР Марочко заявил, что на фронт из-за жалоб прибыла украинская военная прокуратура

На российско-украинский фронт прибыла киевская военная прокуратура, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, это произошло после жалоб рядового состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых оказалось заверение завещаний украинских солдат не в пользу их семей.

«Один из фактов проверки — массовые махинации с предоставлением нотариальных услуг по отчуждению права собственности на движимое и недвижимое имущество, а также заверение завещаний военнослужащих не в пользу родственников», — написал российский офицер.

Накануне он рассказал об участившихся случаях вывода из строя западной техники, переданной ВСУ, из-за погодных условий. По его словам, украинские военнослужащие, не всегда в силах справиться с проблемами, вызванными перепадами температуры.