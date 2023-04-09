В Англии началась забастовка интернов

Около 250 тысяч операций и приемов могут отменить в Англии из-за забастовки интернов

Из-за забастовки врачей-интернов сотни тысяч операций и медицинских приемов могут быть отменены в Англии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителей Национальной службы здравоохранения страны.

Ожидается, что забастовка медиков начнется после пасхальных выходных 11 апреля и продлится до 14 апреля. По данным специалистов, она может затронуть свыше 250 тысяч операций и приемов.

Тем временем в британской медицинской ассоциации и британском профсоюзе врачей и студентов-медиков полагают, что стачки можно избежать в том случае, если правительство сделает интернам «заслуживающее доверия предложение об оплате труда». При этом власти уже назвали требования поднять зарплаты на 35 процентов «непомерно высокими».

Ранее в декабре французские врачи начали недельную забастовку с требованием удвоить заработную плату. Медики пообещали прекратить лечение и прием пациентов.