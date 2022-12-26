BFMTV: французские врачи потребовали удвоить зарплаты

Французские врачи начали недельную забастовку с требованием удвоить заработную плату, передает французский телеканал BFMTV.

Медики обещают прекратить лечение пациентов с 26 декабря по 2 января. «Врачи призывают закрыть свои кабинеты с понедельника с требованием повысить плату за прием с 25 евро до 50 евро, а также улучшить условия их труда», — сообщает канал.

В Великобритании тысячи железнодорожников, входящих в профсоюзы компаний Network Rail Stansted Express, проводят забастовку с 24 декабря 18:00 до 27 декабря 6:00.

29 ноября работники психиатрических отделений в Париже устроили забастовку из-за кризиса. Они жалуются на нехватку кадров и денег для лечения пациентов.