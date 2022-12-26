Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:43, 26 декабря 2022Мир

Французские врачи потребовали удвоить зарплаты

BFMTV: французские врачи потребовали удвоить зарплаты

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французские врачи начали недельную забастовку с требованием удвоить заработную плату, передает французский телеканал BFMTV.

Медики обещают прекратить лечение пациентов с 26 декабря по 2 января. «Врачи призывают закрыть свои кабинеты с понедельника с требованием повысить плату за прием с 25 евро до 50 евро, а также улучшить условия их труда», — сообщает канал.

Материалы по теме:
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
«Никто не знает, сколько их будет» Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
«Никто не знает, сколько их будет»Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
Сегодня

В Великобритании тысячи железнодорожников, входящих в профсоюзы компаний Network Rail Stansted Express, проводят забастовку с 24 декабря 18:00 до 27 декабря 6:00.

29 ноября работники психиатрических отделений в Париже устроили забастовку из-за кризиса. Они жалуются на нехватку кадров и денег для лечения пациентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Замглавы управления цифровизации Росавиации отправили в СИЗО
«Меркурий» поразил мишень в ходе госиспытаний
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Россиянам назвали оптимальную дозу алкоголя в новогоднюю ночь
Мужчина решил пронести в аэропорт оружие и патроны в чемоданах детей и попался
Пара возненавидела песню Last Christmas и решила выкупить права на нее
В дагестанской пещере нашли оставленный террористом схрон со взрывчаткой
Французские врачи потребовали удвоить зарплаты
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о последних разговорах с Пономаренко
Саакашвили поставил условие для сдачи теста на отравление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.