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23:10, 9 апреля 2023Экономика

Глава Всемирного банка призвал искать выход из тупика с долгами беднейших стран

Глава Всемирного банка Малпасс призвал искать выход из тупика с долгами беднейших стран
Дэвид Малпасс

Дэвид Малпасс. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс выступил с призывом искать выход из тупика в обслуживании и реструктуризации долгов, в котором оказались беднейшие страны. Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе весенней сессии организации, сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика", а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга», — заявил он.

Президент Всемирного банка отметил, что он намерен обсудить данный вопрос на мероприятиях, в которых также примут участие главы Министерств финансов Индии, Эфиопии и Ямайки, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ранее политический аналитик Александр Асафов рассказал, что цели зерновой сделки оказались искажены, помочь беднейшим странам с ее помощью в полной мере не удалось, хотя определенные успехи и достигнуты. По его мнению, искажение произошло из-за амбиций США.

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Марина Совина
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