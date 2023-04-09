Глава Всемирного банка призвал искать выход из тупика с долгами беднейших стран

Глава Всемирного банка Малпасс призвал искать выход из тупика с долгами беднейших стран

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс выступил с призывом искать выход из тупика в обслуживании и реструктуризации долгов, в котором оказались беднейшие страны. Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе весенней сессии организации, сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика", а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга», — заявил он.

Президент Всемирного банка отметил, что он намерен обсудить данный вопрос на мероприятиях, в которых также примут участие главы Министерств финансов Индии, Эфиопии и Ямайки, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ранее политический аналитик Александр Асафов рассказал, что цели зерновой сделки оказались искажены, помочь беднейшим странам с ее помощью в полной мере не удалось, хотя определенные успехи и достигнуты. По его мнению, искажение произошло из-за амбиций США.