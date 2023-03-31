Политолог указал на искажение целей зерновой сделки

Политолог Асафов заявил об искажении целей зерновой сделки

Цели зерновой сделки оказались искажены, помочь беднейшим странам с ее помощью в полной мере не удалось, хотя определенные успехи и достигнуты. Искажение произошло из-за амбиций США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Турция, через которую проходит зерно в рамках зерновой сделки, не является единственным актором ее исполнения и не может влиять на получателей. Это просто зерновой хаб, сама сделка проходит по эгидой ООН и контролем Минфина США, преследующего свои коммерческие цели», — сказал Асафов.

Он напомнил, что главной задачей сделки, которую транслировало ООН, было доставить зерно и удобрение беднейшим странам, разблокировав российские удобрения тем, кто в них нуждается. Но первоначальные условия, как подчеркнул аналитик, не были выполнены.

«Мы еще не учитываем такой момент: чье зерно попадает на рынки из якобы заблокированных украинских портов? Это зерно американских партнеров, у которых нет цели кого-то накормить, — считает Асафов. — Учитывая то, что Россия предприняла ряд шагов по удобрениям, зерну, в какой-то степени помочь беднейшим странам все же удалось. Но сказать, что цели сделки выполнены в полной мере нельзя, произошло искажение».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины раскрыла и ликвидировала коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой: участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию, в обмен на ряд гарантий.

Напомним, суть зерновой сделки состоит в создании безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Это должно предотвратить кризис удобрений во всем мире, начавшийся как следствие боевых действий на Украине и антироссийских санкций.