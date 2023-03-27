На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке

СБУ сообщила о ликвидации коррупционной схемы, связанной с зерновой сделкой

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и ликвидировала коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой. Об пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области», — сказано в сообщении. Уточняется, что участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки.

За финансовые средства злоумышленники гарантировали беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия продукции. В случае отказа давать деньги, они угрожали представителям компаний максимально затягивать бюрократические процедуры.

