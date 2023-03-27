Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 27 марта 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке

СБУ сообщила о ликвидации коррупционной схемы, связанной с зерновой сделкой

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и ликвидировала коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой. Об пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области», — сказано в сообщении. Уточняется, что участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки.

За финансовые средства злоумышленники гарантировали беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия продукции. В случае отказа давать деньги, они угрожали представителям компаний максимально затягивать бюрократические процедуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого
На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке
Стилист раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенные наряды
В ФРГ опровергли намерение выслать российских дипломатов
Водитель попутки изнасиловал уснувшую пассажирку
Кремль допустил требования компенсации за подрыв «Северных потоков»
Польша оценила размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Житель Израиля описал обстановку в стране на фоне протестов
Названо самое бюджетное направление для полета на майские праздники из Москвы
В российском онкоцентре совершил самоубийство врач
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.