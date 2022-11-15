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13:02, 15 ноября 2022Бывший СССР

В Одесской области раскрыли масштабную схему коррупции в рамках зерновой сделки

В Одесской области раскрыли масштабную схему коррупции при реализации зерновой сделки

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло масштабную схему коррупции при реализации зерновой сделки в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Работники ГБР при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области. Чиновники брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому зерновому коридору», — говорится в заявлении.

По информации ГБР, чиновники получали «неправомерную выгоду» с тех, кто хотел оперативно и без препятствий получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы. Для этого были созданы посреднические фирмы, незаконная деятельность осуществлялась под видом оплаты консультаций и фумигационных услуг. В бюро уточнили, что были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, которым грозит срок до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Одним из новых требований стало расширение зерновой сделки.

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Кристина Есикова
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