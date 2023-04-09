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00:40, 9 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов «натовского» калибра

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

ВСУ выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:15 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

Киевский район Донецка располагается в северной части города. О пострадавших или погибших в результате обстрела не сообщается.

8 апреля появилась информация, что Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять голов крупнорогатого скота. Кроме того, были разрушены стены и кровля в коровнике и зернохранилище, а также хозпостройка на территории фермерского хозяйства. Мирные жители не пострадали.

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Марина Совина
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