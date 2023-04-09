На Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

В Москве на Ленинградском шоссе произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«На Ленинградском шоссе в районе дома 88 произошло ДТП с участием 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте отметили, что движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) на данный момент затруднено. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП, один из автомобилей перевернулся. Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома №32 корпус 7. О состоянии водителей информация не поступала.