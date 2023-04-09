Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер за миллиард рублей

Основатель Telegram Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер за миллиард рублей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер стоимостью более одного миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал блогер и представитель компании Whitewill Станислав Исаев.

По его словам, 8 апреля в Дубае состоялся благотворительный аукцион, организованный министерством транспорта. На нем предлагалось купить автомобильный номер из одной цифры — 7.

Стартовая цена лота составила 15 миллионов дирхамов (331 миллион рублей). Затем ее подняли до 30 миллионов дирхамов (662 миллиона рублей). После этого ставку сделал Дуров, предложивший за автомобильный номер 35 миллионов дирхамов (около 773 миллионов рублей). «Но через пару минут ее перебили. Покупатель пожелал остаться анонимным», — рассказал Исаев.

В конечном счете номер ушел с молотка за 55 миллионов дирхамов (1,2 миллиарда рублей). Исаев уточнил, что часть денег, вырученных с продажи, пойдет на развитие городской инфраструктуры, а еще часть средств получит эндаумент, который направляет еду нуждающимся людям по всему миру.

В феврале сообщалось, что Павла Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая.

