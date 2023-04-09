Американцам из-за кризиса предложили красить картофель на Пасху

Fox News: из-за роста цен американцам предложили на Пасху красить картофель вместо яиц

На фоне кризиса и резкого роста цен на яйца американцам предложили изменить пасхальную традицию и в этот раз красить на Пасху картофель. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что такая идея в последнее время распространяется в социальных сетях. Ее авторы предлагают модифицировать традиционную праздничную «охоту на пасхальные яйца» и красить, а затем прятать во дворе не яйца, а картофель.

Считается, что таким образом американцы смогут хорошо сэкономить, так как в феврале стоимость яиц в стране была на 55 процентов выше, чем в аналогичный период годом ранее. При этом картофель год к году подорожал на 14 процентов.

Авторы статьи также отметили, что яйца во время пасхальной игры могут пропасть и стать причиной неприятного запаха, в то время как с картофелем таких проблем не возникнет. Однако жители США, опрошенные телеканалом, оказались не готовы менять устоявшуюся традицию, а саму идею подмены яиц картофелем назвали странной.

Ранее сообщалось, что стоимость пасхальной корзины резко выросла на Украине. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 23 процента.