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06:50, 9 апреля 2023Мир

Более 130 человек отравились угарным газом в Канаде

CBC: в канадском Монреале более 130 человек отравились угарным газом после ледяного шторма

Фото: Graham Hughes / Keystone Press Agency / Global Look Press

В канадском городе Монреаль более 130 человек отравились угарным газом в ожидании восстановления подачи электричества после ледяного шторма в регионе. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на министерство здравоохранения Квебека.

Как уточняется, горожане были госпитализированы из-за интоксикации угарным газом. Люди пытались согреться и приготовить пищу, используя при этом угольные и газовые барбекю внутри жилых помещений, отмечает источник в министерстве.

Ранее государственная электросетевая компания Канады сообщила, что стихия обрушилась на южные части провинций и оставила около миллиона домохозяйств без электроснабжения. Электричество спустя сутки вернулось к большинству людей, но тысячи жителей Монреаля все еще остаются без электричества.

7 апреля сообщалось, что два человека погибли в Канаде в результате того, что на страну обрушился ледяной дождь и сильный ветер. Ледяной шторм обрушился на Квебек и Онтарио. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что один человека погиб в провинции после того, как на него упало дерево. Другой смертельный случай зафиксировали в восточной части Онтарио — мужчина скончался от удара упавшей ветки.

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Марина Совина
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