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09:01, 7 апреля 2023Среда обитания

В Канаде два человека погибли из-за ледяного дождя

Два человека в канадских провинциях Квебек и Онтарио погибли из-за ледяного шторма

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Два человека погибли в Канаде в результате того, что на страну обрушился ледяной дождь и сильный ветер. Об этом сообщает New York Post.

Ледяной шторм обрушился на две самые густонаселенные провинции страны — Квебек и Онтарио. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что один человека погиб в провинции после того, как на него упало дерево. Другой смертельный случай зафиксировали в восточной части Онтарио — мужчина скончался от удара упавшей ветки.

Кроме того из-за стихии более миллиона жителей двух провинций остались без света. В Квебеке без электроэнергии оказались около 988 тысяч потребителей, в Онтарио — более 130 тысяч.

22 марта сообщалось, что в Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек. Шторм обрушился на районы заливов Сан-Франциско и Монтерей днем 21 марта. В результате стихия повалила деревья, были оборваны линии электропередач, более 200 тысяч человек остались без света.

Нина Ташевская
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