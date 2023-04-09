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21:27, 9 апреля 2023Экономика

В Германии спрогнозировали дефицит бюджета в 14 миллиардов евро

Минфин ФРГ: дефицит бюджета Германии в 2024 году составит не менее 14 миллиардов евро

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дефицит федерального бюджета Германии в 2024 году составит не менее 14 миллиардов евро. Об этом заявил министр финансов страны Кристиан Линдне, пишет EADaily.

По словам политика, если возникнет необходимость дополнительно финансировать оборону или образование, придется урезать средства в других областях. «У нас будет дефицит в размере от 14 до 18 миллиардов при доходах в 424 миллиардов», — спрогнозировал он.

Министр призвал учитывать повышение тарифов на коммунальные услуги. «К сожалению, те, кто надеются, что налоговая смета в мае решит все бюджетные проблемы, ошибаются», — подчеркнул он.

Ранее эксперты исследовательского института при страховой компании Dai-ichi Life заявили, что в течение пяти лет Германия может опередить Японию по размеру ВВП и таким образом получить статус третьей экономики мира.

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Марина Совина
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