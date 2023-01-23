Германии предсказали скорый статус третьей экономики мира

Dai-ichi Life: в течение пяти лет Германия обойдет Японию по размеру ВВП

В течение пяти лет Германия может опередить Японию по размеру ВВП и таким образом получить статус третьей экономики мира. Об этом со ссылкой на расчеты экспертов исследовательского института при страховой компании Dai-ichi Life пишет японское издание Sankei, на материал которой ссылается ТАСС.

В своем прогнозе они ориентируются на невысокий темп экономического роста в Японии и низкий курс иены по отношению к доллару. Последнее обстоятельство сокращает ВВП страны при пересчете в доллары. В настоящее время ВВП Японии превышает 4,3 триллиона долларов, у Германии он на 6,7 процента ниже. В 2023 году разница может сократиться до шести процентов.

Япония стала второй экономикой мира в 1968 году. Китай опередил ее в 2010 году. Германия занимает четвертое место, хотя если учитывать общий размер экономик стран зоны евро, то следом за лидирующими США идет Европа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности страны избежать рецессии благодаря успешной политике в области замещения энергоресурсов из России.

В целом аналитики отмечают успешную нейтрализацию негативных прогнозов в отношении европейских стран. Так, член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Сентено рассказал, что экономика еврозоны оказалась лучше ожиданий в каждом квартале и, возможно, тенденция продолжится. Аналитики Goldman Sachs изменили свой прогноз по еврозоне на 2023 год с падения на уровне 0,1 процента на 0,6 процента.