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22:33, 9 апреля 2023Бывший СССР

Утопающая в грязи украинская бронетехника попала на видео

RusVesnа: стянутая к фронту бронетехника ВСУ утопает в грязи, тормозя контрнаступление

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии фронта бронетехнику, но она утопает в грязи, тормозя контрнаступление. Видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что погода мешает украинским военным проводить запланированные действия, поскольку дожди размыли дороги.

Ожидается, что слякоть начнет высыхать после 14 апреля, когда в украинских регионах установится теплая погода.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления штурмовые бригады общей численностью 40 тысяч бойцов.

Новые бригады, сформированные Министерством внутренних дел (МВД) республики, будут принимать участие в боевых действиях вместе с частями регулярной армии. Издание уточняет, что регулярные войска ВСУ, в свою очередь, усилятся новыми западными боевыми танками и тысячами новых солдат, проходивших обучение за границей.

Марина Совина
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