Минобороны отчиталось об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме потерь среди личного состава ВСУ противник также лишился трех боевых бронированных автомобилей, восемь машин, а также самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», и пушки «Гиацинт-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).