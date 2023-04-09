Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении
Минобороны отчиталось об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на херсонском направлении
Российские войска за сутки уничтожили до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Кроме потерь среди личного состава ВСУ противник также лишился трех боевых бронированных автомобилей, восемь машин, а также самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», и пушки «Гиацинт-Б».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).