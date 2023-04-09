Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции с годовым значением 10,99%

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции среди всех стран мира с годовым значением 10,99 процента, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 государств-членов ООН.

Так, наиболее высокие годовые показатели темпа роста цен были зафиксированы в Ливане (190 процентов), Аргентине (102,5 процента), Зимбабве (92,3 процента), Судане (63,3 процента) и Суринаме (58 процентов).

В Европе максимальные значения инфляции были зафиксированы в Молдавии (25,9 процента), Венгрии (25,4 процента) и на Украине (24,9 процента), наиболее низкие — в Швейцарии и Лихтенштейне с годовым показателем около 3 процентов.

Отмечается, что соседями России в рейтинге оказались Маврикий (11 процентов) и Австрия (10,9 процента).

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о самом слабом прогнозе глобального экономического роста на ближайшие пять лет более чем за три десятилетия. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, мировая экономика будет расти примерно на три процента в течение следующих пяти лет, а сдерживающим фактором станут высокие процентные ставки.

