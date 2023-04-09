В мусульманской стране захотели искать женщин без хиджабов с помощью камер

Tasnim: в Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер

Власти Ирана захотели выявлять женщин, не носящих хиджаб или делающих это небрежно, с помочью специальных «умных видеокамер». Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на заявление МВД страны.

В ведомстве пояснили, что подобное решение призвано предотвратить «сопротивление закону о хиджабе», а также «конфликт и напряженность между гражданами». При помощи таких камер сотрудники полиции мусульманской страны будут искать женщин без хиджаба, устанавливать личности нарушительниц и выдавать им предупредительные уведомления.

В заявлении министерства также подчеркивается, что «любое коллективное или индивидуальное противоречащее закону поведение недопустимо в контексте душевного спокойствия общества и сохранения ценностей».

Ранее в апреле стало известно, что иранские вузы откажут в образовании женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба.