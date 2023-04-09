Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 9 апреля 2023Мир

В мусульманской стране захотели искать женщин без хиджабов с помощью камер

Tasnim: в Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Власти Ирана захотели выявлять женщин, не носящих хиджаб или делающих это небрежно, с помочью специальных «умных видеокамер». Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на заявление МВД страны.

В ведомстве пояснили, что подобное решение призвано предотвратить «сопротивление закону о хиджабе», а также «конфликт и напряженность между гражданами». При помощи таких камер сотрудники полиции мусульманской страны будут искать женщин без хиджаба, устанавливать личности нарушительниц и выдавать им предупредительные уведомления.

Материалы по теме:
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

В заявлении министерства также подчеркивается, что «любое коллективное или индивидуальное противоречащее закону поведение недопустимо в контексте душевного спокойствия общества и сохранения ценностей».

Ранее в апреле стало известно, что иранские вузы откажут в образовании женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Вашингтон предупредили о проблемах с союзниками после утечки данных по Украине
Актер из «Маленькой Веры» скончался спустя две недели после смерти жены
В Крыму построили большую часть нового горного гидротоннеля
Российские военные разбили скопление техники ВСУ и попали на видео
В мусульманской стране захотели искать женщин без хиджабов с помощью камер
США начали расследовать утечку секретных документов по Украине и Китаю
Поляк рассказал о попавших в русский «котел» украинцах на Кипре
Вышел трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн»
Во Франции пять человек пострадали при обрушении дома
Основатель московской компании дал советы по управлению персоналом на удаленке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.