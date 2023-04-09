Израиль продлил визы и гуманитарную помощь украинским беженцам

Нетаньяху решил продлить визы и гуманитарную помощь украинским беженцам в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил продлить срок действия виз, оказания социальной поддержки и медицинских услуг находящимся в стране беженцам с Украины. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила канцелярия главы израильского кабмина, пишет ТАСС.

«После оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о дальнейшем продлении гуманитарной помощи украинским беженцам», — говорится в заявлении.

Ранее, в марте, Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Разрешения выданы компаниям Elbit и Rafael.