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16:48, 9 апреля 2023Мир

Израиль продлил визы и гуманитарную помощь украинским беженцам

Нетаньяху решил продлить визы и гуманитарную помощь украинским беженцам в Израиле

Фото: Dan Gold / Unsplash

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил продлить срок действия виз, оказания социальной поддержки и медицинских услуг находящимся в стране беженцам с Украины. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила канцелярия главы израильского кабмина, пишет ТАСС.

«После оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о дальнейшем продлении гуманитарной помощи украинским беженцам», — говорится в заявлении.

Ранее, в марте, Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Разрешения выданы компаниям Elbit и Rafael.

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Фариза Бацазова
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