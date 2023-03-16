Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине

Axios: Израиль одобрил лицензии для возможной продажи систем противодействия БПЛА Киеву

Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных израильских и украинских официальных лиц.

Как отмечает издание, Израиль впервые с начала российской специальной военной операции одобрил лицензии для возможных поставок оружия Киеву, на которые раньше не соглашался, несмотря на неоднократные призывы Украины и западных стран. Разрешения выданы компаниям Elbit и Rafael.

По словам собеседников издания, Израиль одобрил выдачу лицензий еще в середине февраля на фоне указания премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху пересмотреть позицию по отношению к конфликту на Украине. О решении по лицензиям глава израильского МИД Эли Коэн сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в феврале.

В то же время украинский чиновник заявил, что никакой договоренности на этот счет пока подписано не было.

Предлагаемые Израилем системы используют электроприборы для создания помех и сбивания дронов, они обладают радиусом действия около 40 километров и могут устанавливаться вблизи критических объектов. Украинские официальные лица заявляют, что больше хотели бы получить от Израиля противоракетные системы. В Тель-Авиве подчеркивают, что предлагаемые системы являются оборонительными и в случае поставки не могут использоваться непосредственно против российских военных.

Источник издания рассказал, что Израиль одобрил продажи такого вида оружия из-за своего желания испытать их против якобы применяющихся в конфликте на Украине иранских дронов, о чем утверждают на Западе.

В конце февраля Israel Today писала, что новое правительство Израиля закулисно работает с украинскими властями и не ограничивается предоставлением украинской армии только гуманитарной помощи и защитного снаряжения.

