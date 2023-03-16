Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:04, 16 марта 2023Мир

Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине

Axios: Израиль одобрил лицензии для возможной продажи систем противодействия БПЛА Киеву
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных израильских и украинских официальных лиц.

Как отмечает издание, Израиль впервые с начала российской специальной военной операции одобрил лицензии для возможных поставок оружия Киеву, на которые раньше не соглашался, несмотря на неоднократные призывы Украины и западных стран. Разрешения выданы компаниям Elbit и Rafael.

По словам собеседников издания, Израиль одобрил выдачу лицензий еще в середине февраля на фоне указания премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху пересмотреть позицию по отношению к конфликту на Украине. О решении по лицензиям глава израильского МИД Эли Коэн сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в феврале.

Материалы по теме:
Тихоокеанский рубеж. Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
Тихоокеанский рубеж.Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
3 февраля 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

В то же время украинский чиновник заявил, что никакой договоренности на этот счет пока подписано не было.

Предлагаемые Израилем системы используют электроприборы для создания помех и сбивания дронов, они обладают радиусом действия около 40 километров и могут устанавливаться вблизи критических объектов. Украинские официальные лица заявляют, что больше хотели бы получить от Израиля противоракетные системы. В Тель-Авиве подчеркивают, что предлагаемые системы являются оборонительными и в случае поставки не могут использоваться непосредственно против российских военных.

Источник издания рассказал, что Израиль одобрил продажи такого вида оружия из-за своего желания испытать их против якобы применяющихся в конфликте на Украине иранских дронов, о чем утверждают на Западе.

В конце февраля Israel Today писала, что новое правительство Израиля закулисно работает с украинскими властями и не ограничивается предоставлением украинской армии только гуманитарной помощи и защитного снаряжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу и Остин обсудили инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Солдат ВСУ пожаловался на «снарядный голод» в Артемовске
Названы два самых популярных у россиян направления для путешествия в начале мая
Раб БДСМ-госпожи убил человека после ее просьбы
В США признали поражение из-за дипотношений Ирана и Саудовской Аравии
Около 500 тысяч человек вышли на митинг в Париже
Асад обвинил Запад в развязывании третьей мировой войны руками Зеленского
Мишустин одобрил возвращение к традициям отечественного высшего образования
Страну ЕС обвинили в торможении плана по пополнению снарядов Украины
Иммунитет от простуды защитил детей от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.