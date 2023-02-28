Израиль уличили в закулисной работе на Украину

Israel Today: новое правительство Израиля закулисно работает с украинскими властями

Новое правительство Израиля закулисно работает с украинскими властями и не ограничивается предоставлением украинской армии только гуманитарной помощи и защитного снаряжения. Об этом сообщает Israel Today.

«Израиль не только помогает Украине важнейшими разведданными об иранском оружии, используемом Россией, но и атакует оружейную промышленность Ирана (с которой Россия якобы заключила соглашение о поставке беспилотников — прим. «Ленты.ру»). Недавно израильская служба внешней разведки «Моссад» атаковала оружейный завод в городе Исфахан», — отмечается в публикации.

Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина не получит от республики списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk. По его словам, списанные в Израиле десять лет назад ЗРК не будут переданы Киеву, поскольку они находятся в ненадлежащем состоянии.

В Киеве также разочарованы возможными сроками поставки системы раннего оповещения о ракетных ударах. По словам дипломата, Украину не устраивают сроки поставки соответствующей системы, которую Израиль обещал установить в течение четырех месяцев. «Мы говорили об этом публично в течение шести месяцев. Это не то, о чем мы говорим тайно. Нам обещали ее, и мы до сих пор не добились этого», — отметил он.