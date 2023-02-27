В Киеве разочаровались сроками поставки израильской системы оповещения об ударах

Посол Корнийчук: Киев разочарован сроками поставки израильской системы оповещения

В Киеве разочарованы возможными сроками поставки системы раннего оповещения о ракетных ударах, которую Украине пообещал Израиль. Об этом заявил украинский посол Евгений Корнийчук, передает издание Times of Israel.

По словам дипломата, Украину не устраивают сроки поставки соответствующей системы, которую Израиль обещал установить в течение четырех месяцев.

«Мы говорили об этом публично в течение шести месяцев. Это не то, о чем мы говорим тайно. Нам обещали ее (систему — прим. «Ленты.ру»), и мы до сих пор не добились этого», — отметил он.

Как уточнили в издании, первичное развертывание израильской системы будет пилотным, а ее покрытия в лучшем случае хватит на территорию Киева.