На Украине испытают израильскую систему оповещения

Посол Украины Корнийчук заявил, что в Киеве испытают израильскую систему оповещения

В Киеве испытают израильскую систему оповещения, над которой работают уже четыре месяца. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут», — сказал он.

Корнийчук уточнил, что есть ряд сложностей, поэтому передача системы займет некоторое время. По его словам, израильская сторона подтвердила, что в течение трех месяцев пилотный проект для украинской столицы будет закончен. Посол рассказал, что Израиль имеет мощные радары, а сирены включаются «секторально» в определенном месте.

Ранее Корнийчук сообщил, что Украина не получит от Израиля списанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, так как они находятся в ненадлежащем состоянии. «То есть военный атташе ездил, руками трогал и подтвердил, что там, к сожалению, нечего передавать. Они действительно 1960-х годов, и их просто списали», — сказал он.