Президент Грузии Зурабишвили призвала изменить мемориал Второй мировой войны в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала переделать мемориал в Тбилиси, посвященный Второй мировой войне. Об этом сообщает Georgian News Agency.

По ее мнению, мемориал, который находится в тбилисском парке Ваке, нужно переделать так, чтобы он отражал все боевые действия, в которых участвовала Грузия. Она отметила, что подобные изменения смогут показать молодому поколению и гостям Грузии достойные страницы истории страны.

«Все должно быть переделано так, чтобы вместе со Второй мировой войной были объединены все наши сражения и все те люди, которые боролись за независимость этой страны», — сказала президент.

Ранее Зурабишвили заявила, что ни один западный партнер не просит республику открыть второй фронт для противостояния России. По ее словам, у руководителей западных стран нет желания создать дестабилизацию.