Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:58, 9 апреля 2023Бывший СССР

Президент Грузии призвала изменить мемориал Второй мировой войны

Президент Грузии Зурабишвили призвала изменить мемориал Второй мировой войны в Тбилиси

Фото: РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала переделать мемориал в Тбилиси, посвященный Второй мировой войне. Об этом сообщает Georgian News Agency.

По ее мнению, мемориал, который находится в тбилисском парке Ваке, нужно переделать так, чтобы он отражал все боевые действия, в которых участвовала Грузия. Она отметила, что подобные изменения смогут показать молодому поколению и гостям Грузии достойные страницы истории страны.

«Все должно быть переделано так, чтобы вместе со Второй мировой войной были объединены все наши сражения и все те люди, которые боролись за независимость этой страны», — сказала президент.

Ранее Зурабишвили заявила, что ни один западный партнер не просит республику открыть второй фронт для противостояния России. По ее словам, у руководителей западных стран нет желания создать дестабилизацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о проблемах украинской армии в обороне
«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
Стало известно о желании «Ференцвароша» продлить контракт с Черчесовым
Россиянам привели алгоритм действий для быстрого накопления на отпуск
В зоне ответственности России в Карабахе нарушен режим прекращения огня
Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили
В США заявили о возможности Китая установить контроль над Тайванем
Появилось видео уничтожения украинского БТР «Буцефал»
Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»
На одной из веток метро Москвы частично остановлено движение поездов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.