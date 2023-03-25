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03:08, 25 марта 2023Бывший СССР

В Грузии опровергли просьбы Запада открыть второй фронт против России

Зурабишвили: никто из западных партнеров Грузии не просит открыть второй фронт против РФ

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью местному телеканалу TV Pirveli​​​​​​ заявила, что ни один западный партнер не просит республику открыть второй фронт для противостояния России.

По словам грузинского лидера, у руководителей западных стран нет желания создать дестабилизацию. Все, напротив, мечтают о спокойствии на Кавказе, пояснила она.

«Какой еще второй фронт? Когда было, чтобы наши западные партнеры нас втягивали в какую-то войну?», — высказалась Зурабишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о заговоре с целью «украинизировать» страну и использовать ее в качестве второго фронта в конфликте против России. «Я хочу спросить у нашего общества: какой патриот или политическая сила, защищающая национальные интересы, пытается свергнуть и сменить власть, когда в нашем регионе сложнейший кризис?» — задался вопросом премьер.

Марина Совина
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