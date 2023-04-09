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20:59, 9 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин оценил численность готовящихся к контрнаступлению украинских войск

Пригожин заявил, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч военных

Фото: Libkos / AP

Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч бойцов. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин во время встречи «Кибер Фронт Z», сообщили в Telegram-канале движения.

«У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал предприниматель.

Ранее стало известно, что Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые рассчитывал задействовать в контрнаступлении. По данным газеты The New York Times, такая стратегия позволила Украине оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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