Пригожин оценил численность готовящихся к контрнаступлению украинских войск

Пригожин заявил, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч военных

Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч бойцов. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин во время встречи «Кибер Фронт Z», сообщили в Telegram-канале движения.

«У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал предприниматель.

Ранее стало известно, что Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые рассчитывал задействовать в контрнаступлении. По данным газеты The New York Times, такая стратегия позволила Украине оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).