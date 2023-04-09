Финансист заявил о первом за 15 лет кризисе мировой экономики

Экс-министр финансов Задорнов заявил о первом с 2008 года кризисе мировой экономики

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы. Об этом в интервью РИА Новости заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — сказал он.

По его словам, еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском и европейском рынках, что кризиса в этом году удастся избежать, поскольку экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным.

Однако ситуация изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе, когда стало очевидно, что целый ряд активов обесценивается, указал Задорнов.

Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате чего появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о самом слабом прогнозе глобального экономического роста на ближайшие пять лет более чем за три десятилетия. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, мировая экономика будет расти примерно на три процента в течение следующих пяти лет, а сдерживающим фактором станут высокие процентные ставки.