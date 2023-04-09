ПЦУ начала службу в Киево-Печерской лавре

Глава ПЦУ Епифаний начал службу в Киево-Печерской лавре, на улице молятся прихожане УПЦ

В Вербное воскресенье глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний проводит службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Тем временем на территории монастыря богослужение начал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) — предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ). О молящихся на улице прихожанах УПЦ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Трапезном храме обители собрались несколько десятков верующих. Журналисты агентства описали обстановку как спокойную, полицейские дежурят на территории Киево-Печерской лавры. При этом представители УПЦ проводят службу по случаю праздника на улице. На богослужении присутствует несколько сотен прихожан, пишет агентство.