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10:54, 9 апреля 2023Бывший СССР

ПЦУ начала службу в Киево-Печерской лавре

Глава ПЦУ Епифаний начал службу в Киево-Печерской лавре, на улице молятся прихожане УПЦ

Фото: РИА Новости

В Вербное воскресенье глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний проводит службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Тем временем на территории монастыря богослужение начал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) — предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ). О молящихся на улице прихожанах УПЦ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Трапезном храме обители собрались несколько десятков верующих. Журналисты агентства описали обстановку как спокойную, полицейские дежурят на территории Киево-Печерской лавры. При этом представители УПЦ проводят службу по случаю праздника на улице. На богослужении присутствует несколько сотен прихожан, пишет агентство.

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Кристина Есикова
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