ПЦУ проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

ПЦУ проведет службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры в Вербное воскресенье

Православная церковь Украины (ПЦУ) в Вербное воскресенье, 9 апреля, проведет службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, откуда пытаются изгнать монахов Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний, передает РИА Новости.

«В Вербное воскресенье предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме», — сказано в сообщении. Отмечается, что богослужение начнется в 9:00.

Ранее сообщалось, что кресты над Трапезной Церковью Киево-Печерской лавры почернели якобы после того, как в ней провели службу представители ПЦУ. Митрополит УПЦ Павел (Лебедь) истолковал произошедшее как необходимость беречь «святую соборную апостольскую церковь». Позднее реставратор Ольга Крюкова заявила, что кресты церкви, скорее всего, были золочеными, а позолота — довольно хрупкий материал и требует постоянного обновления.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна является «территорией самой большой религиозной свободы». При этом фактически захват Лавры со стороны ПЦУ глава государства оценил как «еще один шаг к укреплению духовной независимости» республики, направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».