Реставратор назвала возможные причины почернения крестов в Киево-Печерской лавре

Реставратор назвала хрупкость позолоты причиной почернения крестов в Киево-Печерской лавре

Реставратор Ольга Крюкова назвала возможные причины почернения крестов в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кресты над Трапезной Церковью Киево-Печерской лавры почернели якобы после того, как в ней провели службу представители раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

По словам реставратора, кресты церкви, скорее всего, были золочеными, а позолота — довольно хрупкий материал и требует постоянного обновления.

«Однозначного ответа на вопрос, как часто это нужно делать, нет: все зависит от влияния атмосферных осадков, когда было выполнено последнее золочение и качества его исполнения, от месторасположения элемента, например, места, где происходит накопление снега, подвержены большему разрушению, и многих других факторов», — рассказала Крюкова.

Отмечается, что реставрационные работы в храме проводились в 2014 году, но была ли обновлена позолота куполов или крестов, не сообщается.

Как отмечает реставратор, за неделю или даже за пару месяцев кресты почернеть не могли — этот процесс происходит постепенно. «Сначала мы будем наблюдать локальные утраты декоративного покрытия, со временем их площадь будет увеличиваться», — отметила она.

Крюкова также отметила, что на последних фото куполов храмов Киево-Печерской лавры отсутствует слой грунтовки в местах утрат позолоты. Это может свидетельствовать о нарушении технологии при последних реставрационных работах, объяснила она.

20 марта члены синода Украинской православной церкви (УПЦ) приехали в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы донести свою позицию о выселении монахов из Киево-Печерской лавры. Президент отказал им во встрече, вместо него с иерархами пообщались сотрудники профильных департаментов.