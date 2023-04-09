Пушков заявил о провальном визите Макрона и фон дер Ляйен в Китай

Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай неудачным результатом для Запада

Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Китай оказался провальным, так как не привел к ожидаемым результатам для Запада. Об этом своем Telegram-канале написал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

«Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей», — заявил он.

Сенатор напомнил, что во время переговоров лидера Китая Си Цзиньпина призывали изменить позицию относительно действий России на Украине, однако тот ответил отказом. Он также отказался провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пушков также отметил, что глава ЕК на встрече пыталась пригрозить КНР последствиями в случае, если Пекин начнет поставлять Москве оружие, однако такую позицию в Китае «не оценили».

«В итоге — фон дер Ляйен уехала восвояси, а Макрон с округлым совместным заявлением, которое говорит о том, что Пекин не намерен ссориться с важной для него в торгово-экономическом отношении Европой, но не позволит ей диктовать правила китайской геополитической игры», — подытожил сенатор.