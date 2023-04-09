Во Франции рассказали про позор Урсулы фон дер Ляйен в Китае

Французский политик Филиппо: в Китае проигнорировали Урсулу фон дер Ляйен во время поездки

Китайские власти фактически проигнорировали присутствие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сопровождала президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в КНР. О позорном для политика моменте рассказал французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter.

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!» — сыронизировал политик.

7 апреля Флориан Филиппо написал о том, что Эммануэль Макрон нарушил этикет во время фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. По словам французского политика, позируя фотографам рядом с Си, Макрон убрал руку в карман брюк. Однако после просьбы он вытащил ладонь.

Президент Франции прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля. Во время поездки он встретился с председателем КНР. По итогам переговоров Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. В субботу, 8 апреля, Макрон покинул Китай.

В США, в свою очередь, заявили, что встреча политиков продемонстрировала растущие разногласия между Европой и США в отношении Пекина. Журналисты также увидели в поездке свидетельство раскола внутри самой Европы. Так, Урсула фон дер Ляйен, посетившая Китай вместе с Макроном, заняла более воинственную позицию. В частности, она назвала Пекин «все более репрессивным внутри страны и все более напористым за рубежом».