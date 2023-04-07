Макрона упрекнули за неприличный жест на фото с Си Цзиньпином

Президента Макрона упрекнули за неприличный жест во время фотографирования с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил этикет во время фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. На это обратили внимание бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Ставший предметом обсуждения снимок французский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

Позируя фотографам рядом с Си, Макрон убрал руку в карман брюк. Однако после просьбы он вытащил ладонь. Филиппо разместил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлен этот момент.

Политик назвал этот инцидент «новым жутким унижением» для Макрона. «Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!» — заявил Филиппо в подписи к ролику.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино высмеял неудобную позу президента страны Эммануэля Макрона во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он описал ее словосочетанием «китайская пытка».

Президент Франции прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля, где встретился с председателем КНР. По итогам переговоров Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща.