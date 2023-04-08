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18:31, 8 апреля 2023Интернет и СМИ

В США увидели в визите Макрона в Китай свидетельство раскола Европы

The Hill: визит Макрона в Китай продемонстрировал растущий раскол между Европой и США

Фото: Jacques Witt / Reuters

Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай продемонстрировал растущие разногласия между Европой и США в отношении Пекина. Об этом пишет газета The Hill.

Авторы напомнили, что в те же даты, что французский лидер находился в Пекине, США посетила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. «Соперничающие дипломатические саммиты подчеркивают разрыв между США и Европой в вопросе о том, как вести себя с Китаем», — отмечают авторы статьи. По их словам, руководство США убеждено в стремлении Пекина перестроить мир в соответствии с «китайской авторитарной моделью», но далеко не все европейские лидеры разделяют такую точку зрения. Более того, Франция и Германия убеждены, что взаимодействие с Китаем может помочь приблизить окончание конфликта на Украине. А тот факт, что Макрона в Китае сопровождали десятки представителей деловых кругов, указывает на желание Франции если не укрепить, то хотя бы удержать экономические связи на прежнем уровне.

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Журналисты также увидели в поездке свидетельство раскола внутри самой Европы. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Китай вместе с Макроном, заняла более воинственную позицию. В частности, чиновница назвала Пекин «все более репрессивным внутри страны и все более напористым за рубежом» и призвала страны ЕС сократить риски в своем торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Схожей позиции придерживаются и многие страны Центральной и Восточной Европы, отмечают авторы статьи.

Президент Франции прибыл с трехдневным государственным визитом в Пекин 5 апреля. По итогам переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине, отметив, что затягивание кризиса грозит опасностью для всех сторон конфликта.

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Виктория Кондратьева
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