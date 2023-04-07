Си Цзиньпин предупредил об опасности затягивания кризиса на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин: затягивание кризиса на Украине несет ущерб для всех сторон

Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил, что затягивание кризиса на Украине грозит опасностью для всех сторон конфликта. Об этом он заявил на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его цитирует ТАСС.

По мнению китайского лидера, единственный выход из сложившейся ситуации — урегулировать кризис политическими методами. «Причины украинского кризиса сложны, и любое затягивание нанесет ущерб всем сторонам. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира», — высказался Си.

Также лидер КНР предложил президенту Макрону внести свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Китайский лидер пообещал, что поддержит его. Си также подчеркнул, что КНР никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов.

Макрон прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля. По итогам переговоров лидеров стран председатель КНР заявил, что Пекин и Париж будут взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине.

