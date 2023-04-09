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18:08, 9 апреля 2023Мир

Макрон заявил о невозможности создания архитектуры безопасности в Европе

Президент Франции Макрон заявил о невозможности создания архитектуры безопасности в Европе

Фото: Thibault Camus / AP

В Европе невозможно создать архитектуру безопасности при наличии горячих или замороженных конфликтов на континенте. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos.

«Председатель КНР Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности. Но европейской архитектуры безопасности не может быть до тех пор, пока в Европе существуют страны, подвергающиеся вторжению, или замороженные конфликты», — считает политик. Он также подчеркнул, что украинский кризис «ускоряет спрос на оборонную технику». При этом европейская оборонная промышленность не отвечает всем потребностями.

Как утверждает Макрон, в Китае полагают, что сейчас на Украине время для военных действий, а для переговоров «время еще не пришло», даже если ведется подготовка и требуется закладывать их основы. Французский президент отметил, что продолжающийся диалог с Пекином нужен для консолидации общих позиций. Таковыми являются соблюдение принципов Устава ООН и напоминание по ядерному вопросу, уточнил он.

7 апреля Си Цзиньпин предупредил, что затягивание кризиса на Украине грозит опасностью для всех сторон конфликта. По мнению китайского лидера, единственный выход из сложившейся ситуации — урегулировать ситуацию политическими методами.

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Кристина Есикова
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