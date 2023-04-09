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18:40, 9 апреля 2023Мир

В США назвали возможные последствия взятия Артемовска под контроль

Дуглас Макгрегор заявил, что Артемовск открывает для ВС РФ северное и западное направления

Фото: Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал последствием взятия под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут) открытие северного и западного направлений для удара. Об этом он заявил в беседе с журналистом Стивеном Гарднером, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале.

«Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях», — считает он. Макгрегор также назвал Артемовск «центром притяжения».

8 апреля полковник в отставке рассказал, что Украина как национальное государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за тяжелой ситуации в стране. Он обвинил западные СМИ в постоянном введении в заблуждение общественности и сокрытии реального положения дел в республике. «Все кончится тем, что мы позвоним в Киев и нам больше никто не ответит», — высказался он.

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Кристина Есикова
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