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21:58, 8 апреля 2023Мир

В США предсказали исчезновение Украины до конца года

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина исчезнет как государство к концу 2023 года

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Стивеном Гарднером заявил, что украинское государство может исчезнуть к концу года из-за тяжелой ситуации в стране. Видеозапись опубликована на YouTube-канале журналиста.

«Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. <…> Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие», — подчеркнул он.

Макгрегор обвинил западные СМИ в том, что они постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. «Все кончится тем, что мы позвоним в Киев и нам больше никто не ответит», — сказал он.

В феврале Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению. По его словам, в США осознают, что Киев проигрывает в противостоянии с Москвой, а украинское сопротивление рушится. Также Макгрегор подчеркнул, что само государство находится под угрозой исчезновения.

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Марина Совина
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