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16:23, 1 февраля 2023Мир

Американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина близка к поражению, в США это осознают

Фото: Governor of Kharkiv region Oleh Sunehubov / Reuters

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTue-канала Judging Freedom заявил, что Украина близка к поражению.

По его словам, в США осознают, что Киев проигрывает в противостоянии с Москвой, а украинское сопротивление рушится. При этом Макгрегор подчеркнул, что само государство находится под угрозой исчезновения.

Главной проблемой Украины, считает американский полковник, становится серьезный демографический кризис, связанный, в частности, с оттоком населения: примерно четверть жителей покинула страну после начала конфликта.

«Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов», — заявил Макгрегор, сославшись на подсчеты эксперта по демографическим вопросам.

Ранее Макгрегор заявил, что поставки танков Киеву нужны Вашингтону лишь для затягивания боевых действий.

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Варвара Кошечкина
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