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19:32, 9 апреля 2023Россия

Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили

Дептранс Москвы заявил о восстановлении движения на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Galina Savina Shutterstock / Fotodom

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Ранее в департаменте сообщили об увеличенном интервале движения между поездами, а затем уточнили, что на линии нет движения от «Партизанской» до «Курской». В ведомстве связали это с проверкой состава.

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

7 апреля в Москве произошло массовое ДТП, один из автомобилей перевернулся. Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома №32 корпус 7. Состояние водителей уточняется.

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Никита Абрамов
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