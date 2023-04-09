Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили

Дептранс Москвы заявил о восстановлении движения на Арбатско-Покровской линии метро

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Ранее в департаменте сообщили об увеличенном интервале движения между поездами, а затем уточнили, что на линии нет движения от «Партизанской» до «Курской». В ведомстве связали это с проверкой состава.

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

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