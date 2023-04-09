Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки» и обманом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки» и обманом Москвы. Его слова передает ТАСС.

«Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию», — прокомментировал он слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда на тему указанных договоренностей.

Как утверждает Песков, это подвигло во многом киевские власти и «развязало им руки» на то, чтобы устраивать на Украине «бойню русских», что и приблизило специальную военную операцию.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Олланду от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и обсудили украинскую ситуацию. В ходе разговора Олланд заявил, что выступает на стороне Киева. Он также согласился с тем, что Европейский союз является участником вооруженного столкновения на Украине.