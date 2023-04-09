Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 9 апреля 2023Бывший СССР

Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки»

Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки» и обманом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки» и обманом Москвы. Его слова передает ТАСС.

«Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию», — прокомментировал он слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда на тему указанных договоренностей.

Как утверждает Песков, это подвигло во многом киевские власти и «развязало им руки» на то, чтобы устраивать на Украине «бойню русских», что и приблизило специальную военную операцию.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Олланду от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и обсудили украинскую ситуацию. В ходе разговора Олланд заявил, что выступает на стороне Киева. Он также согласился с тем, что Европейский союз является участником вооруженного столкновения на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В США рассказали об оружии для борьбы с Россией на Украине
Стало известно о желтых и «сладких» реках в Москве
Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки»
Полковник рассказал об ожиданиях Украины от Запада
В Белоруссии заявили о росте угроз у границ страны
Китаец до смерти напугал больше тысячи куриц и сел в тюрьму
Матвиенко заявила о катастрофических последствиях для России без спецоперации
Встречу глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции перенесли
СМИ сообщили о прослушке США чиновников Южной Кореи
Верующие УПЦ призвали Зеленского прекратить нарушать их права
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.