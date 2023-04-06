Пранкеры Вован и Лексус разыграли Олланда

Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-президента Украины Порошенко позвонили Олланду

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему президенту Франции Франсуа Олланду от имени экс-главы Петра Порошенко и обсудили конфликт на Украине. Запись розыгрыша доступна на Rutube.

В ходе разговора Олланд заявил, что выступает на стороне Украины. «Я полностью поддерживаю Украину и везде, где могу выступить, я обязательно прошу предоставить Украине оружие, в котором она нуждается», — сказал он и уточнил, что до сих пор носит орден Свободы, который ему подарил Порошенко в 2018 году.

Кроме того, Олланд согласился с тем, что Евросоюз является участником вооруженного столкновения на Украине. Он считает, что страны Европы, включая Францию, открыто не признают свое участие в конфликте, потому что опасаются, что это может привести к мировой войне.

Также Олланд подчеркнул, что исход конфликта на Украине определит новый мировой баланс. «Если Украина победит, чего я желаю от всего сердца, это обязательно послужит отпором для авторитарных режимов. Как для Китая в отношении Тайваня, так и для других стран, у которых есть соблазн пойти дальше, — например, Ирана или даже Турции», — поделился мнением политик.

Ранее пранкеры связались с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард и поговорили с ней от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы она, в частности, заявила, что инфляция в Европе, которая, по прогнозам, должна была быть временной, «длится гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось».