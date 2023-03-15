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12:32, 15 марта 2023Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ

Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского позвонили главе ЕЦБ Лагард
Кристин Лагард

Кристин Лагард. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись беседы пранкеры опубликовали на Rutube.

В ходе беседы Лагард рассказала о кризисе в странах Европы. «У нас есть проблема с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания пандемии коронавируса. Цены сначала выросли только из-за стоимости энергоносителей, а затем постепенно за счет роста стоимости удобрений, в частности, цены на продукты питания, а теперь практически повсеместно», — отметила глава ЕЦБ.

По ее словам, инфляция, которая, по прогнозам, должна была быть временной, «длится гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось».

Также Лагард похвалила главу Центробанка Эльвиры Набиуллины. «Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава Центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. (...) Так что она проделала великолепную работу. Я без колебаний говорю это», — сказала она.

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Евгения Наумова
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