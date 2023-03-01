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18:24, 1 марта 2023Интернет и СМИ

Экс-министр Британии заявил об участии США в смене власти в других странах

Экс-глава британского МИД Хейг: США удавалось сменить власть извне в других странах

Фото: Chris Harris / WPA Pool / Getty Images

США и Великобритании в прошлом удавалось участвовать извне в смене власти в других странах, однако с Россией этого сделать невозможно. Об этом заявил бывший глава британского МИД Уильям Хейг в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Фрагмент их беседы доступен на Rutube.

«В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно», — сказал Хейг пранкерам, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Бывший министр отметил, что в прошлом, будучи главой МИД и посещая Москву, убедился, что любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену власти в России, тут же расценивалась как заговор и агрессия.

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Он также напомнил, что предпосылками для Октябрьской революции в XX веке послужили Русско-японская и Первая мировая война. «Потребовалось такое масштабное событие для того, чтобы наконец начать революцию в России. Такую ситуацию создать крайне сложно, к сожалению», — посетовал экс-министр.

Ранее сообщалось, что Хейг в беседе с пранкерами также раскрыл роль США в принятии решений по Украине. Он заявил, что основные решения по поставкам Киеву вооружений принимаются именно в Вашингтоне.

Перед этим Вован и Лексус поговорили с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Она заявила пранкерам, что Минские соглашения обеспечили Украине выигрыш во времени, который позволил подготовиться к конфликту.

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Олег Давыдов
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