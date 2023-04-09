Песков рассказал о причинах истерики Запада

Песков назвал любые посягательства на монополию СМИ причиной истерики Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любые посягательства на мировую монополию СМИ, которая принадлежит англосаксам, причиной истерики Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Действительно, мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам, то есть, говоря по-русски, это американцам и британцам», — сказал он. Песков заявил, что самыми мощными мировыми СМИ являются английские и американские издания.

По его словам, и даже скромные попытки, как у России с телеканалом Russia Today (RT), сразу приводят к «обостренной аллергии» и истерике со стороны Запада. «То есть любые посягательства на эту информационную монополию», — объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что российский глава неоднократно говорил о призывах США жить по правилам. Москва же призывает всех жить по международному праву, подчеркнул Песков. Как он утверждает, это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кем-то устанавливаются.

Ранее Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки» и обманом Москвы. «Это усугубило ситуацию», — считает он.