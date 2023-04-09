Полковник рассказал об ожиданиях Украины от Запада

Полковник Матвийчук: Киев надеется на мобилизацию в западных странах для наступления ВСУ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Киев надеется на мобилизацию в западных странах для начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ожиданиях страны от Запада он рассказал в беседе с URA.RU.

По его словам, парадокс ситуации заключается в том, что Украина испытывает дефицит не в оружии, а в людях, которых там «нет уже практически». В связи с этим, по его мнению, забирать будут всех, независимо от заболеваний и отсрочек.

«Я думаю, что они сейчас рассчитывают на то, что им выдадут беглецов, которые осели в Польше, Европе, Англии, Франции. Я думаю, что они надеются на призыв резервистов из союзных стран, наемников», — сказал военный эксперт.

При этом Матвийчук подчеркнул, что Россия способна остановить украинское наступление, так как российские солдаты уничтожают поступающую Киеву западную технику. «Я всегда говорил и буду говорить, что они способны перейти в наступление. Дело в том, что шизофрения не лечится. Атака может произойти, а дальше ничего не будет, только катастрофа», — заключил он.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ. По его мнению, в ходе наступления Киев израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий.