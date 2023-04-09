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03:38, 9 апреля 2023Мир

Американский военный назвал последствия успешного наступления ВСУ

Экс-подполковник США Дэвис: Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ. Об этом он написал в своей статье для 19FortyFive.

По его мнению, в ходе наступления Киев израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Он отметил, что по данным The Washington Post, украинская сторона уже потеряла подавляющую часть «той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО».

Американский военный добавил, что мобилизационные резервы Украины находятся на грани полного истощения. При этом, по его словам, у России в запасе имеются миллионы человек, а также нет проблем со снабжением благодаря растущему производству оружия и боеприпасов.

Ранее Дэвис заявлял, что попытка выхода войск Вооруженных сил Украины к Азовскому морю может привести к краху армии страны и потери ею способности воевать. По его словам, жизнеспособность Украины может зависеть от результатов этих военных действий.

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Марина Совина
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