Экс-подполковник США Дэвис: Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ. Об этом он написал в своей статье для 19FortyFive.

По его мнению, в ходе наступления Киев израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Он отметил, что по данным The Washington Post, украинская сторона уже потеряла подавляющую часть «той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО».

Американский военный добавил, что мобилизационные резервы Украины находятся на грани полного истощения. При этом, по его словам, у России в запасе имеются миллионы человек, а также нет проблем со снабжением благодаря растущему производству оружия и боеприпасов.

Ранее Дэвис заявлял, что попытка выхода войск Вооруженных сил Украины к Азовскому морю может привести к краху армии страны и потери ею способности воевать. По его словам, жизнеспособность Украины может зависеть от результатов этих военных действий.