Экс-подполковник США Дэвис: выход войск ВСУ к Азовскому морю приведет Украину к краху

Попытка выхода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Азовскому морю может привести к краху армии страны и потери ею способности воевать. Последствия наступления в интервью изданию «Свободная пресса» раскрыл экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По его словам, жизнеспособность Украины может зависеть от результатов этих военных действий. Дэвис отметил, что в ходе наступления ВСУ без поддержки авиации потеряет много обученных и опытных бойцов, а также военной техники.

«Что очевидно беспокоит Киев, так это то, что если наступление провалится, они могут проиграть войну. Однако больше всего украинских лидеров должно беспокоить, что Киев, даже если и победит в текущем сражении, но в результате все равно проиграет войну», — считает американский военный.

В свою очередь, Россия же по-прежнему располагает значительными возможностями: как в численности войск, так и в вооружении, отметил Дэниел Дэвис. По его мнению, максимум, которого могут добиться украинские военные, — это захват Мариуполя. При этом здесь их также может ждать неудача, так как опыта штурма городов у ВСУ нет. Но Киев нацелен на более амбициозный результат — выйти к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым, заключил Дэвис.

8 апреля военный корреспондент Андрей Коц раскрыл возможное направление наступления Вооруженных сил Украины. По его словам, это может быть сватовский рубеж. При этом российские военные готовы к атакам украинских сил, подчеркнул Коц.

7 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.